Wanneer je niet overbemest, en door de steeds vaker voorkomende hitte en droogte, zal de groei van je gras wel meevallen. Een goede grasmaaier, met voldoende scherpe messen, raakt er wel door op de hoogste stand. Mocht het gras toch erg hoog staan, bijvoorbeeld omdat je een erg rijke bodem hebt, dan helpen deze tips.

1. Maai gefaseerd terug

Is het gras echt te lang, dan kun je er een eerste keer overgaan met een handsikkel als het om een klein stukje gaat, of met een bosmaaier voor grote stukken.

Maai halve stroken per keer, zo overbelast je je grasmachine niet.

Deze truc van de foor werkt ook altijd: rijd op de achterste wielen (met de voorste wielen in de lucht) een eerste keer over je gras. Laat voor een tweede beurt de machine wat zakken. Daarna kun je er, op vier wielen en op de hoogste stand, gewoon over rijden.

Laat tussen elke maaibeurt een week. Zo schrikt je gras niet te hard.

Hoe dan ook is gefaseerd maaien ideaal. Als je elke week een ander stukje van de tuin maait, creëer je verschillende lengtes in je gras en dus verschillende habitats voor allerlei beestjes. Kort, regelmatig gemaaid gras levert voedsel, lang gras levert beschutting en waardplanten (planten waarop insecten hun eitjes leggen).

2. Schrik niet: je gemaaide gras zal er wat geel uitzien.

Dat is normaal, want er kon minder zon bij en het was vochtiger. Het groen komt snel terug, geen paniek.

3. Bemest niet

Als je niet bemest, zal de groei van je gazon vertragen. Om de drie à vier weken maaien is dan haalbaar met een eenvoudige grasmaaier. En: niet bemesten geeft de bloemen in je gazon meer kansen.

4. Gedenk de 5 geboden voor een gezond gazon

Denk aan wat wij aanraden in onze 5 geboden voor een gezond gazon: maai je gras nooit te kort, en liefst altijd op de hoogste stand. Langer gras is beter bestand tegen droogte en zal groener blijven.

5. Wat als ik met een robotmaaier werk?

Je kunt voor één keer een tuinaannemer laten komen, de grasmachine van je buur lenen of weer omschakelen naar een gewone maaier. Of het beste van de twee werelden: stel je robotmaaier zo in dat hij enkel een pad of een bepaald deel van je gazon maait.

Samengesteld door professor conservatie ecologie Koenraad Van Meerbeek (KUL), Greet Tijskens en Yacine Ryckebusch (Velt) en Frederik Houssin (Het Ministerie voor Natuur).

