Ligt België binnenkort op de Noordpool? (video)

Met de opwarming van de Aarde hopen we binnenkort misschien dat België op de Noordpool lag, zodat we niet meer levend verbranden wanneer we buitenkomen. Kan dat eigenlijk? Kan België ooit op de Noordpool liggen? Wij vroegen het aan David Van Rooij, mariene geoloog aan de UGent, en hij neemt ons mee naar een verre toekomst.

