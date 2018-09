Leuvense wetenschappers ontdekken eiwit dat beschermt tegen bepaalde ouderdomsziektes

Bij verbranding van zuurstof in onze cellen komen afvalstoffen vrij. Wanneer die afvalstoffen niet voldoende worden afgevoerd, stapelen ze zich op en ontstaan er chemische reacties die gezonde weefsels en cellen schade toebrengen. Die beschadiging noemt men oxidatieve stress. Voornamelijk cellen met een lange levensduur zoals in het kraakbeen of de hersenen zijn vatbaar voor oxidatieve stress.

'Daarom speelt dit proces ook een belangrijke rol in artrose en neurodegeneratieve en cardiovasculaire aandoeningen, ziektes die zich op latere leeftijd voordoen', aldus professor Rik Lories van het Onderzoekscentrum voor Skeletale Biologie en Engineering (KU Leuven). Het onderzoekscentrum van Lories ontdekte bij patiënten met artrose dat het eiwit ANP32A veel minder aanwezig is in het kraakbeen dan in gezond weefsel, wat op zijn beurt zorgt voor een verminderde aanwezigheid van ATM, een andere proteïne die de cel beschermt tegen oxidatieve stress.

Onderzoek bij muizen bevestigde dat wanneer deze dieren ANP32A onvoldoende kunnen produceren er oxidatieve stress optreedt en ze artrose ontwikkelen. Niet alleen de gewrichten, maar ook andere weefsels werden aangetast. De hersencellen raakten beschadigd en het bot werd versneld afgebroken. Om op basis van deze nieuwe bevinding een nieuwe therapie te ontwikkelen moeten de onderzoekers eerst nog te weten komen hoe het eiwit ANP32A gereguleerd wordt.