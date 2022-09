Lancering van Artemis-1 om technische redenen opnieuw afgeblazen

Op Cape Canaveral in Florida is zaterdag de lancering van de SLS-draagraket in het kader van de Artemis-1 missie afgeblazen, opnieuw om technische redenen.

De SLS had vanaf 20.07 uur Belgische tijd twee uur de tijd om de onbemande Orion-capsule naar de Maan te slingeren. Maar net als bij de eerste poging maandag verliepen de voorbereidingen hobbelig. In het bijzonder was er een lek in de leiding die vloeibare waterstof vanuit de grondinstallaties naar de eerste trap van de 98 meter hoge draagraket moet brengen. Drie keer het tanken stopzetten en herstarten na troubleshooting leverde niets op.

Na wat verwarring besliste lanceerdirecteur Charlie Blackwell-Thompson de start af te blazen.

Het missiemanagement komt nog bijeen om over de volgende stappen te beraden, aldus NASA-hoofd Bill Nelson.

Er is maandag een lanceermogelijkheid om 23.12 uur Belgische tijd, met een lanceervenster dat negentig minuten open staat. Woensdag om 00.57 uur Belgische tijd kan ook, maar dan is er een marge van slechts 24 minuten.

Lukt het dan niet, dan moet de krachtigste draagraket ter wereld naar het enorme assemblagegebouw (VAB) terug. Dan is lanceren pas ten vroegste op 17 oktober (plaatselijke tijd) weer mogelijk, en de start moet dan ten laatste op 31 oktober (plaatselijke tijd) plaatsvinden. Mogelijk valt reeds vandaag/zaterdag de beslissing om de SLS naar de VAB terug te brengen.