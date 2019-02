Kunnen robots discrimineren?

Mensen, hebben over het algemeen een heleboel vooroordelen, bewust en onbewust. En ontwerpers van technologische modellen zijn ook maar mensen. Moraalfilosoof Katleen Gabriels (VUB en Universiteit van Maastricht) is gespecialiseerd in computerethiek en legt in dit college uit hoe discriminatie op slinkse wijze in computertechnologie sluipt.