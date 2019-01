Dit is het dieet dat mens en planeet gezond moet houden

In een poging om wereldwijd een voedseltransitie op gang te brengen, heeft het gerenommeerde medische vakblad The Lancet aan 37 wetenschappers uit 16 landen gevraagd hoe we in de komende decennia miljarden mensen op een gezonde manier moeten voeden zonder de planeet te schaden. Het antwoord komt er vandaag na twee jaar onderzoek in de vorm van 'het planetaire gezondheidsdieet'. Opvallend: het nieuwe eetpatroon laat nog steeds vlees en melk toe, maar vereist een gigantische wijziging in vergelijking met wat we nu op ons bord scheppen. Vooral in het Westen moet de consumptie van vlees radicaal naar beneden. Een taks op rood vlees is volgens de onderzoekers een van de vele mogelijke opties om mensen een ander eetpatroon aan te leren.

