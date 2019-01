Kan Jurassic Park al in het echt?

Stel: een mug vloog zo'n 65 miljoen jaar geleden gezellig rond op de aarde. Mensen waren er nog niet, dus ze voedde zich met dinosaurusbloed. Die mug belandde vervolgens per ongeluk in de hars van een boom, waardoor ze - samen met het DNA van de dinosaurus - tot vandaag netjes bewaard is gebleven. Hierdoor slagen wetenschappers erin om dino's opnieuw tot leven te wekken. Het klinkt als een goed filmscenario en dat is het ook: Jurassic Park. Maar zou het ook echt kunnen? Paleontoloog Koen Stein (VUB) komt vertellen hoe ver we al staan.