Geldt de sportparadox ook voor covid-19?

IN HET NIEUWS

Bewegen verbetert onze weerstand en dat is iets wat we allemaal kunnen gebruiken in deze bijzondere coronatijden. Maar kan je ook te veel en te intensief sporten waardoor je net vatbaarder wordt voor een infectie?

WAAR KOMT DIT NIEUWS VANDAAN?

Het is algemeen bekend dat regelmatige lichaamsbeweging in korte sessies (tot 45 minuten) en met een matige intensiteit ons immuunsysteem verbetert. Verschillende studies hebben reeds de sterke impact van bewegen en sporten op onze weerstand of immuniteit aangetoond.

Aan de andere kant hebben onderzoekers al vastgesteld dat topsporters in perioden van intensieve training vaak vatbaarder zijn voor infecties. Dat wijst erop dat intensief sporten de weerstand ook kan verminderen.

Omwille van deze zogenaamde sportparadox, krijgen we het advies om intensief sporten voorlopig te vermijden. Ook mensen die net starten met bewegen, zouden best voorzichtig zijn.

HOE MOETEN WE DIT NIEUWS INTERPRETEREN?

Het idee dat zeer intensieve sportbeoefening onze natuurlijke weerstand kan onderdrukken en zo het risico op een infectie kan verhogen, is wijdverspreid. Wetenschappers zijn echter niet allemaal even hard overtuigd dat het de intensieve sportinspanning op zich is die het risico op een infectie verhoogt.

Mogelijk spelen hier nog andere factoren een rol. De intensieve training en de voorbereiding op een competitie brengt voor topsporters ook de nodige stress met zich mee, evenals veranderingen in de slaapgewoonten, de voeding, de omgeving... Het is dus niet zo duidelijk of het enkel de intensieve inspanningen zijn die leiden tot een verminderde weerstand. Hiervoor is meer onderzoek nodig.

Het spreekt voor zich zelf dat het gezien de huidige corona-epidemie niet verantwoord is om ons lichaam en immuunsysteem onder extra veel druk te zetten door heel extreem te gaan sporten. Maar zolang we ons houden aan de richtlijnen voor beweging, zoals de 'bewegingsdriehoek' het voorschrijft, is bewegen en sporten absoluut veilig.

Je bent niet vatbaarder voor een corona-infectie wanneer je net bent gaan fietsen of lopen. Houd het wel veilig en volg de instructies die we ondertussen (hopelijk) allemaal kennen.

Lees hierover meer op gezondsporten.be en op Sporza.

CONCLUSIE We krijgen de raad om te sporten, maar liefst niet te intensief. Dat zou de weerstand kunnen verminderen. Of dat echt zo is, is vandaag niet helemaal uitgeklaard. Tijdens de huidige corona-epidemie nemen we liever het zekere voor het onzekere en lijkt het veiliger om geen extreme sportinspanningen te leveren. Sporten volgens de richtlijnen komt onze weerstand zeker ten goede.

Lees meer op Gezondheid en Wetenschap

