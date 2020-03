De quarantainemaatregelen maken sporten moeilijker, maar zeker niet onmogelijk.

De regering heeft opgeroepen zo veel mogelijk thuis te werken, maar wat als je voor je job in topvorm moet zijn? In die situatie zit hockeyinternational Florent Van Aubel, de man die het doelpunt scoorde waarmee België in 2018 de wereldtitel won. Momenteel doet hij fitnessoefeningen op zijn kleine Brusselse appartement. 'Dat ik weinig ruimte heb, is het probleem niet', zegt de hockeyspeler. 'De conditietrainer heeft individuele programma's opgesteld, afgestemd op de middelen waarover je thuis beschikt - en jammer genoeg staat mijn fitnessgerei bij mijn ouders. Feedback krijgen we via het internet. De ambitie is zelfs om fitter uit quarantaine te komen.'

Niemand weet wanneer het normale leven zal hervatten, ook de sporters niet. De nationale hockeyploeg heeft interlands tegen Duitsland geannuleerd. In mei zou ze Spanje, Argentinië en Engeland treffen in Wilrijk. De kans is groot dat die wedstrijden worden geannuleerd. Zelfs de belangrijkste afspraak van allemaal, de Olympische Spelen, komt in het gedrang. 'Toch werken wij verder alsof er niets aan de hand is. Je móét wel, anders zakt de motivatie onder nul. De Spelen zijn een vraagteken, ja. Maar wat als ze toch doorgaan en ik het fysiek heb laten hangen? Ik zou het mezelf nooit vergeven.'Ondertussen zijn opvallend veel vrijetijdssporters aan het fietsen en lopen geslagen. Tijd te vullen, warmer weer: de prikkels leken vorige week onweerstaanbaar. Sporten in de buitenlucht mag met maximaal één partner, die op voldoende afstand moet blijven. Virologen raden aan om in de gaten te houden waar je speeksel heen waait, en mensen met symptomen kunnen uiteraard beter binnen blijven. 'Zolang er geen complete lockdown is en iedereen uitzonderlijk en met grote voorzichtigheid buiten komt, moedig ik sporten in de open lucht ten zeerste aan', zegt Luk Bosmans, docent bij het pas gestarte FITTlab van de hogeschool Thomas More. 'Bewegen versterkt het immuunsysteem, en er is ook het mentale aspect: rust bijtanken, liefst in het groen, daar knapt een mens van op.' De meeste landen die een lockdown hebben ingesteld, maken geen uitzondering voor sporten. In de Spaanse pers verschenen lovende artikels over het Belgische buitensportbeleid, maar er zijn ook tegengeluiden. Zo omschreef een huisarts in De Telegraaf niet-sporten als een vorm van solidariteit in tijden van corona. 'Dat scheelt sportblessures op de eerste hulp, in Nederland zijn dat er 120.000 per jaar.' Voor wie binnenshuis aan zijn conditie wil werken, ontwikkelde Thomas More in ijltempo een trainingsprogramma. 'Elke dag sturen we een sportuitdaging die je in het isolement van je eigen huis kunt uitvoeren, zoals een serie squats en push-ups of om ter langst wall-sitten: een zithouding aannemen tegen een muur', zegt Bosmans. 'We gaan zo veel mogelijk uit van de praktijk van een quarantaine, die voor iedereen onbekend terrein is. Denk maar aan turnoefeningen waarbij kinderen betrokken worden.'Webshops hebben het druk: een grote vraag naar onder meer halters, yogamatten en fitnesselastieken wordt gemeld, dingen waarvoor je normaal naar de sportschool trekt. Fitnesscentra hebben die trend ook gespot en zijn massaal aerobicslessen beginnen te streamen - al was het maar om de klanten iets terug te geven voor hun dure abonnement. 'Wij hebben onze leden gevraagd om hun klanten in beweging te houden. Om te tonen dat we er voor hen zijn, ook nu', zegt Laurens Mergan van Fitness.be, de koepelvereniging van fitness- en wellnesscentra. 'Fit blijven is sowieso levensbelangrijk, en het biedt een bezigheid in deze onzekere tijd. Je proeft bij de mensen een enorme behoefte om hun dagen nuttig te besteden. En zo veel opties zijn er niet.'Er zijn iets meer dan 500 fitnessclubs in Vlaanderen, met samen meer dan 500.000 leden. 'Cijfers kunnen we niet geven, maar volgens de eerste reacties zijn de livestreams een groot succes', aldus Mergan. 'Wie weet is het zelfs een manier om nieuwe klanten te vinden: meesporten met een stream zullen sommigen laagdrempeliger vinden dan een sportclub binnenstappen.' En wat met het abonnementsgeld? Ook op fitnesscentra heeft de coronacrisis een ongeziene economische impact. Mergan: 'Sommige clubs bevriezen de abonnementen, maar dat is niet altijd haalbaar. Ik heb de indruk dat de klanten dat ook begrijpen; we krijgen geen signalen dat er op grote schaal abonnementen worden opgezegd. Wel raden we onze leden aan om in een vorm van compensatie te voorzien.'Lesgevers uit de sfeer van zen en mindfulness - bijvoorbeeld yoga of pilates - zijn na de virusuitbraak als eersten online les beginnen te geven. Ondertussen zijn haast alle sporttakken gevolgd. Balletscholen streamen lessen, er is keeperstraining via het internet, volleybalcoaches maken filmpjes over hoe je je balgevoel kunt onderhouden. Meestal is dat eenrichtingsverkeer. 'Eigenlijk zou het beter zijn als de sporters ook hun webcam zouden aanzetten', zegt Luk Bosmans van Thomas More. 'Dan kunnen lesgevers bijsturen wanneer ze een oefening verkeerd aanpakken. Er valt ook te vrezen dat sporters sneller afhaken wanneer het lastiger wordt. Als niemand meekijkt, wordt de warme zetel erg aantrekkelijk.'Op www.blijfsporten.be geven Sport Vlaanderen, wetenschappers en sportartsen 10 richtlijnen voor wie wil blijven bewegen en sporten.