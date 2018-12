Kan je dyslexie voorkomen?

Te stom of te lui. Dat werd pakweg vijftig jaar geleden gezegd over kinderen die sukkelden met lezen. Niet zo lang geleden vonden artsen een hersenstoornis bij die kinderen, dyslexie. Want ook heel wat pientere en vlijtige leerlingen lezen moeizaam. Toch heeft hersenonderzoek volgens professor Erik Moonen geen rechtstreeks bewijs geleverd voor dyslexie. En als we niet zeker weten of er een stoornis in het spel is, wordt het volgens de taalkundige tijd om ons leesonderwijs onder de loep te nemen.