Kan je drie genetische ouders hebben?

Een lesbisch koppel dat gebruik maakt van een spermadonor om een kind te verwekken, een man en een vrouw die de hulp inroepen van een draagmoeder. We kennen heel wat situaties waar er eigenlijk meer dan twee ouders zijn. Alleen zijn er nooit meer dan twee genetische ouders. Want de theorie is: één eicel en één zaadcel groeien uit tot een embryo en later een baby. En toch kan het. Hoe, en waarom we dat willen doen? Geneticus Claudia Spits, hoogleraar aan de VUB, legt het uit.