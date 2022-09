James Webb-telescoop kan ringen van Neptunus vastleggen

De James Webb-ruimtetelescoop heeft unieke beelden gemaakt van de planeet Neptunus en zijn ringen. De beelden geven waardevolle inzichten in zijn atmosfeer, zegt het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA woensdag.

Astronomen hebben de meest afgelegen planeet van het zonnestelsel niet meer zo duidelijk kunnen zien sinds de sonde Voyager 2 in 1989 in de buurt van Neptunus passeerde. Het infraroodzicht van de telescoop biedt een nieuwe manier om de atmosfeer te analyseren, verklaart Mark McCaughrean, adviseur wetenschap en exploratie bij het Europees Ruimteagentschap (ESA).

De telescoop elimineert alle schitteringen van de reflectie van de zon op het oppervlak van Neptunus en de lichtvervuiling uit zijn omgeving, zodat wetenschappers de atmosferische samenstelling van de planeet kunnen onderzoeken, zegt McCaughrean, die meer dan twintig jaar aan het James Webb-project heeft gewerkt.

De James Webb, die sinds juli vorig jaar operationeel is, is de krachtigste ruimtetelescoop ooit. Hij is de opvolger van de beroemde ruimtetelescoop Hubble en is ontwikkeld door de Verenigde Staten, Europa en Canada.