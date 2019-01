Is supermarkt-sushi echt Japans?

In Japan wordt sushi op huidtemperatuur geserveerd en liefst zo snel mogelijk gegeten. We kunnen ons dus wel afvragen of die sushi die al 3 dagen in het koelvak van de supermarkt ligt wel 'echte' sushi is. Japanologe Tine Walravens van UGent keert echter de vraag ook om. Want wat is echte sushi? Moet die in Japan gemaakt zijn? Komen de ingrediënten uit Japan? Of is Japanse chef genoeg?