Is er oneindig veel zand?

Parelwitte stranden en uitgestrekte woestijnen... Het lijkt soms alsof er zand teveel is. Maar zoals we ondertussen al weten: niets is wat het lijkt. De Gentse sedimentoloog (dat is een zand-expert) prof, dr. Maarten Van Daele weet hoeveel zand er is, en da's maar goed ook, want we gebruiken ook veel zand.