Is er in de toekomst opnieuw plaats voor leeuwen en hyena's in ons landschap?

De Britse bioloog en milieuactivist George Monbiot barst niet alleen van de briljante ideeën, maar is ook een begenadigd verteller. Vrijdag sprak Monbiot in een volle aula van de Universiteit Antwerpen over 'rewilding': het opnieuw plaats maken in ons landschap voor grote dieren.