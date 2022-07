Hoogste aantal KU Leuven-studenten sinds 2008 slaagt voor eerste jaar

Zo’n 24 procent van alle studenten die dit academiejaar aan de KU Leuven met een bacheloropleiding gestart zijn, is geslaagd voor alle vakken, inclusief deliberaties. Dat is het hoogste aantal studenten sinds 2008. De cijfers worden woensdag in een opiniestuk van rector Luc Sels in de krant De Standaard meegegeven.

De voorbije jaren schommelde het aandeel studenten dat tijdens het eerste jaar geslaagd is voor alle eerstejaarsvakken tussen de 14 en 17 procent. De stijging is opvallend, omdat het vorig academiejaar het eerste jaar was dat de universiteit haar ‘mijlpalensysteem’ invoerde. Ondertussen is er een Vlaams decreet dat hetzelfde systeem, maar dat over een ‘harde knip’ spreekt, over alle onderwijsinstellingen uitrolt. Het systeem houdt in dat studenten alle eerstejaarsvakken in maximaal twee jaar, dus in vier examenkansen, moeten volbrengen.

‘Deze resultaten zijn bemoedigend’, zegt rector Sels. ‘De prestaties van de eerstejaarsstudenten liggen ook in dezelfde lijn als in pre-covidtijden, ondanks dat deze studenten een moeilijk academiejaar achter de rug hebben, en een onzekere derde graad van het secundair onderwijs doormaakten. Dit is een hart onder de riem voor hen en voor de universiteit.’

Vanuit onder meer de Vlaamse Vereniging voor Studenten is kritiek gekomen op de hervorming. De organisatie vreest dat de democratische toegang tot het hoger onderwijs verminderd wordt. ‘Ik begrijp hun reactie’, stelt Sels. ‘Maar we mogen niet niks doen: het studierendement gaat achteruit. Bovendien, echt ondemocratisch zou het zijn als een student uiteindelijk zijn diploma niet kan behalen omdat hij of zij nog een vak uit het eerste jaar blijft meeslepen.’

Met de septemberzittijd die er aankomt, schat de KU Leuven dat het percentage studenten dat alle eerstejaarsvakken tijdens hun eerste jaar tot een goed einde brengt, nog zal oplopen tot boven de 40 procent. Dat zou het hoogste peil in tien jaar zijn.