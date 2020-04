Hoe wordt zonlicht elektriciteit?

In zowat elke straat vind je huizen met zonnepanelen op het dak. Misschien heb je er zelf ook op je dak liggen? Maar hoe werken die dingen eigenlijk? Hoe wordt zonlicht elektriciteit? Bart Vermang is er aan de UHasselt elke dag mee bezig en is dan ook dé man om het ons uit te leggen.