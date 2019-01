Hoe word ik een succesvolle influencer?

Influencers zijn vandaag soms echte beroemdheden. Sterren zoals Kim Kardashian bouwden hun imperium uit via sociale media maar ook klassieke beroemdheden zoals Madonna en Leonardo DiCaprio kunnen niet zonder het nodige aantal volgers. Ze zijn dan ook de natte droom van elke marketeer. Maar als jij droomt van roem en succes op YouTube en Instagram word je volgens Sarah Steenhaut van de UGent en het Callebaut Collective best een micro-influencer. En dan is authenticiteit het sleutelwoord.