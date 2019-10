Hoe maak je een brug die nooit instort?

De Gentse ingenieur dr. Didier Snoeck is razend enthousiast over beton. Het is voor hem het meest magische materiaal ter wereld. Dat was het al jaren, maar nu hij nog béter beton heeft ontworpen, is het helemaal een droommateriaal. Je kan er bruggen mee maken die er over 500 jaar nog zullen staan.