Hoe kan je statistiek beter begrijpen met muziek?

Categorische variabelen, cumulatieve frequentie, mediaan, boxplot, interkwartielafstand... Statisticus Thomas Neyens vind je in de zomer als dj op Tomorrowland en Pukkelpop, maar hij haalt evenveel plezier uit het statistisch analyseren van bioversiteit. Zowel in de biostatistiek als in muziek gaat professor Neyens op zoek naar patronen. Ziehier een ABC van de statistiek aan de hand van hippe deuntjes.