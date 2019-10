Hoe gezond is flexibel werken?

Ooit al werk gezocht? Dan is de kans groot dat het woord "flexibel" in de jobadvertentie stond. Maar wat betekent dat eigenlijk, "flexibel"? 24 uur per dag bereikbaar zijn voor je baas? Of thuis mogen blijven als je de avond ervoor wat te zwaar bent weggeweest? En is dat flexibel werken dan goed, of zorgt het er voor dat we ook constant gestresseerd zijn? Arbeidssocioloog Christophe Vanroelen (VUB) zocht het uit!