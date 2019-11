Hoe betrouwbaar is een online DNA-test?

Ieder van ons draagt een unieke code met zich mee: het DNA. Je DNA bepaalt hoe je eruitziet, waarvoor je allergisch bent, op welke aandoeningen je meer of minder kans hebt, en ga zo maar door. Steeds meer online bedrijven beweren dat ze jouw DNA perfect kunnen ontrafelen. Al wat ze nodig hebben is een beetje speeksel... Maar, hoe lezen deze bedrijven jouw DNA en hoe betrouwbaar is dat? Bio-ethicus Pascal Borry (KU Leuven) stuurde een staaltje van zijn speeksel op en nam de resultaten onder de loep.