Al meer dan dertig jaar voorspelt de Britse wetenschapper Ian Pearson de toekomst. Op korte termijn is 85 procent van die voorspellingen accuraat, claimt hij. 'De technologie maakt big brother elke dag een beetje sterker.'

Ian Pearson voorspelt al decennia de toekomst in opdracht van grote bedrijven. Hij studeerde wiskunde en fysica, promoveerde aan de universiteit van Westminster en is fellow van de World Academy of Art and Science, die de impact van onze exploderende kennis op de samenleving onderzoekt. De uitvinding van de sms staat op zijn naam. 'Die dateert van oktober 1991', zegt hij, 'toen ik als futuroloog voor British Telecom werkte. Mijn sms-systeem was vooral op maat van de vaste telefoon bedacht. De mobiele telefoon moest nog aan zijn veroveringstocht beginnen.'

...