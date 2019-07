'Er is op dit moment geen wettelijke basis voor het inzetten van camera's met gezichtsherkenning op de luchthaven van Zaventem door de politie.' Dat zegt privacyjurist Matthias Dobbelaere-Welvaert aan Belga.

De commissaris-generaal van de federale politie, Marc De Mesmaeker, kondigde dergelijke camera's aan in een interview met Knack.

'Wij gaan die technologie (camera's met gezichtsherkenning, red.) straks inzetten op de luchthaven van Zaventem. We hebben daarover een akkoord met de exploitant van de luchthaven en de vakbonden. Een wetswijziging is daarvoor niet nodig', zegt De Mesmaeker in het interview. Vooral met die laatste uitspraak is Dobbelaere-Welvaert het niet eens. 'De wet voorziet op dit moment niet in de mogelijkheid om camera's met gezichtsherkenning in te zetten', zegt de privacyjurist. 'De camerawet moet daarvoor minstens aangepast worden, of er moet een nieuwe wet komen.'

Volgens Dobbelaere-Welvaert zijn camera's met gezichtsherkenning wel mogelijk voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om passagiers te laten inchecken. Maar niet om hele massa's in het oog te houden en te identificeren, klinkt het.

De jurist wijst er ook op dat voor zo'n gezichtsherkenning een vergelijkingsdatabank nodig is. En de enige die er op dit moment is, is het rijksregister. 'En die dient niet om mensen via camera's te identificeren.'

Slimme camera's inzetten zoals de stad Kortrijk sinds kort doet, kan dan weer wel. Dankzij een software-update kunnen de camera's daar mensen met bepaalde kenmerken - bijvoorbeeld een rode jas, blauwe schoenen ... - sneller opsporen. Dat laat de wetgeving wél toe, aldus Dobbelaere-Welvaert, omdat je daarmee mensen niet individueel identificeert. Er zijn immers wel meer mensen met een rode jas of blauwe schoenen.

Bij de federale politie blijft men erbij dat camera's met gezichtsherkenning inzetten wettelijk kan. Maar meer duiding kon er dinsdagavond niet meer verkregen worden.