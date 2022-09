ESA-baas: binnen tien jaar Europese astronaut op de maan

De directeur-generaal van het Europese Ruimtevaartagentschap (ESA), Josef Aschbacher, blijft vastbesloten om binnen het komende decennium een Europese astronaut op de maan te zien. Dat heeft hij gezegd in een interview met het Duitse persagentschap DPA.

Aschbacher voorspelt dat het economische potentieel van de maan pas in het volgende decennium duidelijk zal worden. “We staan nog maar aan de wieg van het duurzame gebruik van de maan voor onze projecten.”

Hoewel hij toegeeft dat het economisch potentieel van de maan onduidelijk blijft, is Aschbacher “persoonlijk overtuigd dat het de moeite waard zal zijn”.

Budget speelt een rol, zei hij, nu het in Parijs gevestigde agentschap zich voorbereidt op de ESA-Ministerraad in november, waar de lidstaten hun begroting en de plannen voor de komende drie jaar vastleggen.

Het afgelopen jaar was niet gemakkelijk voor ESA: de Artemis 6 is nog steeds niet opgestegen en de Europese servicemodule voor de Artemismissie is nog steeds niet op weg naar de maan.

Aschbacher wijst echter ook op successen, zoals de eerste vlucht van de Vega C-raket en de eerste ruimtetop, waar de Europese Unie en de ESA samen beslissingen maakten.

Volgens de ESA-baas hebben dit jaar nog meer onzekerheden de kop opgestoken, met name de aankondiging van Rusland om zich na 2024 uit het internationale ruimtestation (ISS) terug te trekken, waarmee er een einde komt aan de regeling waarbij het ISS gezamenlijk wordt beheerd door de Verenigde Staten, Rusland, Canada, Japan en de ESA.

Hoewel de toekomst van het ISS onzeker is, zal een nieuwe generatie astronauten binnenkort naar de Lunar Gateway vliegen in het kader van het Artemis-maanprogramma van de NASA, aldus Aschbacher.