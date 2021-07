Eet je voor het klimaat beter lokale groenten en fruit?

Misschien sta jij ook wel eens in de supermarkt te onderzoeken waar de groenten en fruit vandaan komen. Je wil wat ecologischer beginnen leven en laat daarom de bananen uit Peru, de boontjes uit Kenia en druiven uit Australië, links liggen. Die komen van zo ver, en dat kan toch niet goed zijn voor het klimaat? Experte duurzame voeding Tessa Avermaete (KU Leuven) stelt dat die denkwijze niet altijd terecht is en legt uit waarom het soms juist goed is dat we ook groenten en fruit eten dat niet van bij ons is.