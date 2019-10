De Amerikaanse astronauten Christina Koch en Jessica Meir hebben vrijdag samen het Internationaal Ruimtestation (ISS) verlaten om een reparatie uit te voeren, en hebben daarmee de eerste exclusief vrouwelijke ruimtewandeling gemaakt.

Het uitje van vrijdag ging om 13.38 uur Belgische tijd van start, en zal meerdere uren duren. De twee astronauten zullen een stroomregelaar voor elektrische batterijen vervangen die sinds vorig weekend defect is.

In maart werd de eerste ruimtewandeling voor twee vrouwelijke astronauten, Christina Koch en Anne McClain, al eens ingepland, maar die moest vier dagen voor de geplande datum geannuleerd worden omdat er maar één passend ruimtepak aanwezig was. Na die annulatie kreeg Nasa massa's kritiek over zich heen.

McClain bevindt zich ondertussen weer op aarde, terwijl de Amerikaanse Jessica Meir vorige maand in het ISS arriveerde. Voor Meir, die ook de Israëlische en Zweedse nationaliteit draagt, is het haar eerste ruimtewandeling.

Sinds het begin van het ISS in 1998, werden er al 220 ruimte-uitjes ondernomen door astronauten van allerlei nationaliteiten, maar voornamelijk Amerikaans. Slechts 13 Amerikaanse en één Russische vrouw konden tot nu toe door de ruimte "wandelen". Jessica Meir is met haar ruimtewandeling vrijdag de vijftiende geworden.