In beeld: Nasa onthult haar nieuwe maanpak

In dit ruimtepak zal de eerste vrouw in 2024 op de maan wandelen in het kader van Artemis, het nieuwe maanprogramma van de Nasa. De 'Exploration Extravehicular Mobility Unit' (xEMU) geeft astronauten een grotere beweeglijkheid en is bedoeld om op het maanoppervlak te wandelen. Met het nieuwe pak kunnen ze zich bijvoorbeeld beter bukken om stenen van de grond op te rapen. Het pak is zo ontworpen dat het iedereen past, wat zijn of haar maat ook is. In maart werd de allereerste exclusief vrouwelijke ruimtewandeling bij het ISS nog afgeblazen omdat er geen passende ruimtepakken voorhanden waren.

