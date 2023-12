De Croo en Belgische aspirant-astronaut Raphaël Liégeois bezoeken NASA in Houston

Premier Alexander De Croo heeft zaterdag in de VS, samen met Belgische aspirant-astronaut Raphaël Liégeois, een bezoek gebracht aan het NASA Johnson Space Center in Houston. Liégeois wordt naar verwachting de derde Belg die vanaf 2026 de ruimte in gaat.

Raphaël Liégeois werd in november 2022 samen met vier andere Europeanen geselecteerd om deel uit te maken van het astronautenkorps van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA (European Space Agency), met als aanvankelijke doel om ongeveer zes maanden aan boord van het Internationaal Ruimtestation (ISS) door te brengen. De bijna 36-jarige ingenieur, neurowetenschappelijk onderzoeker en luchtballonpiloot is begonnen aan zijn basistraining. De training vindt voornamelijk plaats in het European Astronaut Centre in Keulen (Duitsland), maar ook in andere partnerlanden van dit internationale programma, waaronder Rusland, Japan, Canada en natuurlijk de Verenigde Staten. Zaterdagmiddag (plaatselijke tijd) bracht de Belgische astronaut, samen met de premier, een bezoek aan het Lyndon B. Johnson Space Center van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie in Houston, Texas.

Net als de premier en zijn delegatie kon hij er levensgrote reproducties zien van de verschillende modules waaruit het ISS bestaat, evenals een replica van het toekomstige ruimteschip voor het Artemis-missie, het NASA-programma dat tot doel heeft om tegen 2025 opneiuw mensen naar de maan te brengen. “Het is de eerste keer dat ik hier in Houston ben en het is erg ontroerend,” vertelde Raphaël Liégeois aan enkele journalisten. “We blijven hier twee jaar als we eenmaal een missie hebben gekregen,” voegde hij eraan toe. De vijf nieuwe Europese astronauten zullen naar verwachting allemaal tussen 2026 en 2030 de ruimte in gaan.