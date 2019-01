Chinese ruimtesonde landt als eerste op achterzijde van de maan

Dat meldt de Chinese staatsomroep CGTN via Twitter. Het is voor het eerst dat een sonde op de achterzijde van de maan landt.

De sonde landde om 3.26 uur Belgische tijd. De onbemande missie is genoemd naar de Chinese godin van de maan. China is nu het eerste land dat erin geslaagd is om een (zachte) landing te maken op de achterzijde van de maan.

China ontwikkelt al jaren een ambitieus ruimtevaartprogramma. De sonde, waarin een robotvoertuig zit om het maanoppervlak te exploreren en experimenten uit te voeren, werd gelanceerd op 8 december.

#BREAKING China's Chang'e-4 probe lands successfully on far side of the moon at 10:26 a.m. BJT Thursday, marking the first ever soft-landing in this uncharted area pic.twitter.com/rTlJ4EzOw2