China landt als eerste op achterkant van de maan

De maan toont altijd haar zelfde gezicht aan de Aarde. De 'Dark Side of the Moon' wordt niet 'dark' genoemd omdat het er donkerder zou zijn - in de loop van een maand ontvangt die kant evenveel zonnestraling als de reeds druk door de mens bezochte voorkant - maar omdat het gebied nog nooit fysiek verkend werd door de mens.

Tot nu, want om 3.26 uur Belgische tijd landde daar voor het eerst een ruimtesonde. Aan boord bevindt zich een robotvoertuig, dat in een volgende fase het terrein in de omgeving van de landingsplaats zal verkennen. De sonde bevat ook aardappelzaad om te onderzoeken of groenteteelt mogelijk is bij de lagere zwaartekracht op het maanoppervlak.

Chang'e 4, de onbemande missie die genoemd is naar de Chinese godin van de maan, werd gelanceerd op 8 december. Chinese experten noemden de missie vooraf zeer veeleisend. De grote moeilijkheid is de communicatie met de aarde, omdat vanop de achterkant van de maan geen rechtstreekse radioverbinding mogelijk is. Daarom brachten de Chinesen al in mei de transmissiesateliet Queqiao ('Eksterbrug') in stelling, om signalen uit de radioschaduw door te kunnen sturen

China ontwikkelt al jaren een ambitieus ruimtevaartprogramma.Tegen 2030 hoopt het land de eerste Aziaat op de maan te zullen neerzetten.

#China's Chang'e-4 probe sends back world's first close shot of moon's far side after historic soft landing on uncharted area https://t.co/OckokVjnh8 pic.twitter.com/ReORkkPcq3 — CGTN (@CGTNOfficial) January 3, 2019