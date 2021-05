Bestaat zwangerschapsdementie echt?

Je sleutels in de ijskast leggen of twee verschillende schoenen aandoen... Zwangere vrouwen lijden aan allerlei kwaaltjes waaronder vergeetachtigheid. En dat is te zien in het brein! Voor de meeste vrouwen is dat geen probleem, voor anderen is het een voorspeller voor de toekomstige gezondheid van moeder en kind. Gyneacoloog Wilfried Gyselaers (UHasselt) neemt je mee in de wereld van zwangerschapsdementie.