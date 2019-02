Bestaat het perfecte gezin?

Wie maakt er allemaal deel uit van een gezin? Biologische verwanten? Je stiefouders of huisgenoten? Je hond misschien? En als je samen in een huis woont, wil dat dan ook zeggen dat je per se een gezin vormt? Om te onderzoeken wat het perfecte gezin is zou je families met elkaar moeten vergelijken. Maar dat is heel moeilijk, want wat is de norm? UGent-hoogleraar Ann Buysse zoekt uit of het perfecte gezin bestaat.