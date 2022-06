Belgische onderzoeksinstelling in zee met NASA

Het von Karman Institute (VKI) heeft in New York een akkoord met de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA ondertekend voor structurele samenwerking. De Belgen gaan er mee voor zorgen dat de Amerikaanse ruimtevaarttuigen hun gevaarlijke terugkeer in de atmosfeer goed doorstaan.

Het VKI – voluit het von Karman Institute for Fluid Dynamics – is voor de meeste Belgen een nobele onbekende, maar is in de wereld van de lucht- en ruimtevaart een naam als een klok. De onderzoeks- en opleidingsinstelling uit Sint-Genesius-Rode kent wereldfaam in stromingsdynamica of de manier waarop gassen en vloeistoffen zich bewegen. Dat is van groot belang in heel veel sectoren: vooral lucht- en ruimtevaart, maar ook bijvoorbeeld de staalindustrie.

Structurele samenwerking

In Sint-Genesius-Rode heeft de instelling verschillende windtunnels staan waarbij aan extreem hoge temperaturen en snelheden – 15 tot 16 keer de snelheid van het geluid – wordt gemeten hoeveel hitte bijvoorbeeld ruimtevaartraketten moeten doorstaan als ze terugkeren in de dampkring.

De NASA vindt al vele jaren de weg naar het Brusselse instituut. Die samenwerking vond al die jaren ad hoc plaats: Amerikaanse doctoraatsstudenten kwamen zich in het instituut specialiseren in stromingsdynamica, en omgekeerd. Maar met het zopas ondertekende samenwerkingsakkoord zal die samenwerking voortaan structureel gebeuren, vertelt Peter Grognard, managing director van het VKI.

Wiskundige modellen

Het von Karman Institute zal bijvoorbeeld voor de NASA wiskundige modellen uitwerken en testen uitvoeren over de hittebestendigheid van de Marsverkenners die de Amerikanen naar de rode planeet willen sturen. ‘Het von Karman Institute is in de Amerikaanse wetenschappelijke wereld al decennia bekend’, aldus NASA-directeur Kent Bress, die voor de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie het akkoord ondertekende.

Het VKI werd overigens opgericht door een halve Amerikaan. De Hongaarse raketgeleerde Theodore von Karman trok in de jaren dertig van de vorige eeuw naar de VS, waar hij tijdens de Tweede Wereldoorlog een belangrijke bijdrage leverde aan het geallieerde luchtvaartprogramma. Na de oorlog vond hij dat er meer kennis van aerodynamica nodig was in Europa, en kwam hij zo terecht in Sint-Genesius-Rode, waar in 1922 de eerste windtunnel van ons land werd gebouwd.