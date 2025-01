Asteroïde scheert eind 2032 (wellicht) aan de aarde voorbij

Elk jaar in aanloop naar 25 december is het een bijna existentiële vraag: wordt het een witte kerst, of niet? Misschien richten we in 2032 in de eindejaarsperiode onze kopzorgen beter op iets anders. Een asteroïde kan binnen een goede acht jaar namelijk heel dicht bij de aarde komen.

Volgens de Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft ‘2024 YR4’ een kans van 99 procent om de aarde op 22 december 2032 veilig voorbij te razen. Een mogelijke inslag kan echter niet volledig uitgesloten worden. Doemdenkers kunnen zich nu al in de handen beginnen te wrijven.

De berekende waarschijnlijkheid van een inslag bedraagt momenteel 1,2 procent, en dat is ‘een van de hoogste waarschijnlijkheden voor een inslag van een rots van significante grootte die ooit heeft bestaan’, schreef David Rankin van het door NASA financieel gesteunde Catalina Sky Survey op Bluesky op basis van de tot nu toe verzamelde gegevens. Reden voor paniek is er echter nog niet. ESA stelt dat de berekende inslagkans van een nog ver verwijderde asteroïde vaak tot nul daalt na verdere observaties.

Drukgolf, hitte en krater van een kilometer

‘2024 YR4′ heeft een diameter van 40 tot 110 meter en is momenteel zo’n 27 miljoen kilometer van de aarde verwijderd. De asteroïde werd op 25 december automatisch gedetecteerd door een telescoop, en heeft op de zogenaamde schaal van Torino een categorie 3 meegekregen. Dat betekent dat een hemellichaam dichter bij de aarde komt, wat de aandacht opeist van astronomen. Als de kans op een inslag minstens één procent bedraagt, wordt het International Asteroid Warning Network (IAWN) ingeschakeld, dat dan gegevens verzamelt.

Mocht de asteroïde eind 2032 daadwerkelijk de aarde raken, dan zou ze in de atmosfeer kunnen ontploffen en schade kunnen aanrichten met een drukgolf en hitte, luidt het. ‘2024 YR4’ zou ook een krater kunnen veroorzaken met een diameter van meer dan een kilometer. Volgens ESA slaat een asteroïde van dergelijke grootte gemiddeld elke paar duizend jaar op de aarde in. Het gaat om een zogeheten ‘planet killer’, die het leven op aarde zou kunnen uitroeien, werd Richard Moissi van de ruimtevaartorganistie onder andere in de krant Münchner Merkur geciteerd. Maar we hoeven ons vooralsnog geen zorgen te maken. Wellicht zal het object op enkele duizenden kilometers langs de aarde scheren.

De asteroïde zal zich volgens ESA op haar langgerekte baan rond de zon nu eerst van de aarde verwijderen en uit beeld verdwijnen. Pas in 2028 zal ‘2024 YR4′ weer waarneembaar zijn. Liefhebbers van apocalyptische scenario’s schrijven die datum misschien toch maar beter in hun agenda. Het aftellen kan beginnen.