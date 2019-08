Architect en dwarsdenker Thomas Rau: 'Heeft deze samenleving überhaupt het recht om te overleven?'

'Het duurzaamheidsdiscours? Gerommel in de marge.' Thomas Rau, een van Europa's meest vernieuwende architecten en een voortrekker in de circulaire economie, pleit voor een mexit, een mentale exit. 'We hebben een nieuwe copernicaanse revolutie nodig, waarin we onszelf niet langer als heersers van de wereld zien, maar slechts ons tijdelijke gast-zijn op aarde faciliteren.'

© getty

Hebt u thuis lampen nodig? Of alleen maar licht? Moet u een wasmachine kopen, of is het allang goed als uw was gedaan wordt zonder dat u daarvoor uw huis uit hoeft? En nu we het er toch over hebben: waarom zou u de grond onder uw huis moeten bezitten? Hebt u trouwens wel recht op die grond?

