10 wetenschappelijk bewezen manieren om gelukkiger te worden

Hoe word ik gelukkig? Het is ongetwijfeld een van de meest gestelde vragen door de mens. Studies tonen aan dat iedereen gelukkiger en minder gestresseerd kan worden met deze 10 simpele tips.

1. Probeer het gewoon

Alleen al proberen om gelukkiger te zijn, verhoogt mogelijk het gevoel van welzijn. Onderzoekers van de universiteit van Missouri vroegen aan vrijwilligers uit twee groepen om naar opbeurende muziek te luisteren. De ene groep moest tijdens die activiteit een poging doen om zich gelukkig te voelen, terwijl de andere groep niets meer deed dan gewoon luisteren.

Het experiment toonde aan dat de groep die actief had geprobeerd om gelukkiger te zijn na afloop een positiever gevoel overhield aan de opdracht dan de andere groep. Een tweede, gelijkaardige studie had eenzelfde resultaat.

De onderzoekers concludeerden dat alleen al het zich concentreren op gelukkig zijn tot een gelukkig resultaat kan leiden. Download dat aanstekelijke liedje van Pharrell Williams dus op je iPhone of iPod en ‘Clap along if you feel like a room without a roof’.

2. Trek de stekker er even uit

In deze door technologie gedomineerde wereld zijn we met z’n allen verknocht aan onze mobieltjes en tablets. Onderzoek van de universiteit van Göteborg toont aan dat mensen die voortdurend in de weer zijn met hun elektronische toestellen een grotere kans hebben om fysieke en mentale problemen te ontwikkelen zoals stress, depressie en slaapproblemen. Dat heeft niet enkel te maken met het kijken naar het scherm, maar ook met het feit dat men constant bereikbaar is. Ook kinderen lopen het gevaar om angstaanvallen en depressies te ontwikkelen als ze te veel tijd doorbrengen voor de tv of spelletjes op de computer spelen. De oplossing: zet die toestellen elke dag uit en trek je even terug uit de sociale media en je inbox. Je slaapt niet alleen beter, maar ook je productiviteit en je zelfvertrouwen nemen toe.

3. Ga naar buiten

Te lang in de zon zitten, is niet goed voor de huid. Maar volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn méér ziektes te wijten aan een gebrek aan zonlicht dan aan een teveel ervan. De aanmaak van vitamine D, wanneer onze huid in contact komt met UVB-stralen, heeft immers grote gezondheidsvoordelen. Bovendien zijn vitamine D-supplementen niet voldoende om het natuurlijke zonlicht te vervangen.

4. Mediteer

In de westerse cultuur wringt meditatie nog steeds wat met de prestatiedrang van onze samenleving. Nochtans zijn de voordelen ervan wetenschappelijk bewezen: meditatie vermindert negatieve gevoelens, maakt mensen tevredener en verbetert het immuunsysteem. Hoewel het geen onmiddellijk resultaat geeft, is het een van de meest effectieve manieren om op lange termijn beter in je vel te zitten.

5. Geef geld uit (aan anderen)

Volgens onderzoekers van de universiteit van British Columbia en Harvard maakt geld wel degelijk gelukkig – maar enkel als je het aan anderen spendeert. Al draait het niet enkel om geld. Dagelijks een goede daad verrichten kan het geluk en de algemene tevredenheid over het leven doen toenemen, zo staat in een studie in het vakblad Journal of Social Psychology. Goede daden verrichten maakt even gelukkig als elke dag iets nieuws uitproberen.

© Getty Images

6. Lach

Niemand houdt van façades en valse vrolijkheid, maar volgens wetenschappers is lachen niet enkel een uitdrukking van gelukkig zijn, maar kan het ons ook gelukkig maken. De gezichtsspieren geven namelijk rechtstreeks feedback aan de hersenen. Wanneer je lacht, wordt de gebruikte spiercombinatie door de hersenen geassocieerd met geluk. Op die manier denkt je brein dat je je goed voelt. Voor de meesten is het ook gewoon makkelijker om de gezichtsuitdrukking te controleren dan de gedachten. Hoewel het niet de bedoeling is om negatieve gevoelens te onderdrukken, kan af en toe een lach op je gezicht toveren helpen om je beter te voelen.

7. Flow: oftewel ga op in het moment

We kennen allemaal het gevoel dat de tijd voorbijvliegt wanneer je het naar je zin hebt. Dat is het geval wanneer je volledig opgaat in wat je aan het doen bent, bijvoorbeeld een fietstocht maken of een kruiswoordraadsel invullen. Het is een ervaring die je zelf creëert en die niet van buitenaf werd opgelegd. Je kunt jezelf letterlijk verliezen in het moment. Eenmaal voorbij, blijf je met een geluksgevoel achter. Onderschat dus niet het belang van plezier hebben in je job zodat het niet als werken aanvoelt.

Facebook is een geweldige manier om met mensen in contact te komen, maar het brengt geen tevredenheid of geluk. Wetenschappers van de universiteit van Michigan ontdekten dat hoe meer mensen Facebook gebruiken, hoe minder gelukkig ze waren. Wanneer ze fysiek contact hadden met anderen, of zelfs via de telefoon, voelden ze zich daarentegen een stuk beter. We zijn sociale wezens en hebben het nodig om het contact met onze medemensen aan te gaan en erbij te horen.

Vooral fysieke aanraking verbetert het immuunsysteem en vermindert angstgevoelens. Al van bij de geboorte is aanraking een van de belangrijkste en meest ondergewaardeerde menselijke basisbehoeftes. Kinderen die niet worden geknuffeld, zullen de negatieve gevolgen daarvan mogelijk in hun latere leven meedragen. Maar ook als volwassene blijft tederheid belangrijk. De oxytocine die vrijkomt, vermindert immers de hoeveelheid stresshormoon cortisol. Is er niet meteen iemand in de buurt, neem dan gewoon je kat of hond op de schoot. Ook dieren hebben er alle baat bij. Een hond is gemakkelijker om te vinden dan een partner en is altijd vriendelijk.

9. Beweeg

De endorfine die vrijkomt tijdens het sporten geeft uiteraard een onmiddellijke boost, maar regelmatig sporten maakt ook op lange termijn gelukkig. Verschillende studies wijzen dat uit. Wetenschappers raken er bovendien meer en meer over eens dat sporten zelfs efficiënter is dan antidepressiva voor de behandeling van een depressie.

10. Maak van gelukkig worden geen doel

Alle voorgaande tips mogen er niet toe leiden dat gelukkig zijn een doel op zich wordt. Als je de grote gelukzaligheid als einddoel neemt, word je daar alleen maar ongelukkig van. Meer haalbare doelstellingen zijn het lichaam en de geest gezond houden door te focussen op activiteiten als bijvoorbeeld het onder de knie krijgen van een bepaalde vaardigheid, vrienden uitnodigen of een paar keer per week gaan sporten.