Zware gevechten tussen ex-Sovjetrepublieken Kirgizië en Tadzjikistan

De spanningen tussen de twee ex-Sovjetrepubileken Kirgizië en Tadzjikistan zijn de laatste uren weer ernstig toegenomen. De twee landen beschuldigen elkaar ervan zware wapens en beschietingen in te zetten tegen de ander. In Kirgizië zijn vrijdag al meer dan 30 gewonden gevallen, zegt Bisjkek. Om 12.00 uur (Belgische tijd) is een wapenstilstand ingegaan, meldt Kirgizië nog. “De leiders van de Kirgizische en Tadzjiekse comités van nationale veiligheid hebben een akkoord bereikt”, aldus de Kirgizische grenswacht in een persbericht.

De grenstwisten tussen de twee landen begonnen na de ineenstorting van de Sovjet-Unie. De twee landen betwisten de precieze locatie van bijna de helft van de ruim 1.000 kilometer lange grens. Vaak komt het daarbij tot gewapende confrontaties. Enkele dagen geleden flakkerden de spanningen weer op, waarna de grenswachten elkaar beschoten. Daarbij kwamen twee Tadzjiekse grenswachten om, en raakten zes soldaten en vijf burgers gewond. In Kirgizië raakten toen twee soldaten en twee burgers gewond.

Ook in andere ex-Sovjetrepublieken worden er grensconflicten gesignaleerd. Dat was deze week ook al het geval in de regio Nagorno-Karabach, een enclave binnen Azerbeidzjan met een corridor naar Armenië. Waarnemers wijzen erop dat zulke spanningen kunnen toenemen nu Rusland, dat in de hele regio nog altijd bijzonder aanwezig is, vooral bezig is met de invasie in Oekraïne. Vanuit Moskou werd eerder op vrijdag opgeroepen tot “dringende maatregelen” om een einde te maken aan de escalatie.