Zuid-Koreaans vliegtuig neergestort: minstens 96 doden

Op de luchthaven van Muan, in het zuidwesten van Zuid-Korea, is een vliegtuig met 181 mensen aan boord neergestort. Twee mensen – één passagier en één bemanningslid – hebben de crash overleefd en zijn overgebracht naar het ziekenhuis van Mokpo. De brandweer vreest dat de andere mensen aan boord omgekomen zijn en zoekt nu lichamen in het wrak. Voorlopig is sprake van 96 bevestigde overlijdens.

Bij de ramp op de luchthaven van Muan, in het zuidwesten van Zuid-Korea, waar een vliegtuig met 181 mensen aan boord is neergestort en in vlammen opgegaan, is de dodentol opgelopen tot 120. Dat heeft de brandweer zondag gemeld.

“Tot nu toe twee overlevenden en 120 doden”, zei de brandweer in een persbericht. Er werden twee overlevenden uit het wrak van het vliegtuig gehaald. De man en de vrouw, allebei bemanningsleden, zijn uit het wrak gehaald en naar het ziekenhuis gebracht.

De 179 andere mensen aan boord zijn vermoedelijk omgekomen.

Botsing en brand

Volgens het ministerie van Transport zaten er vooral Zuid-Koreanen aan boord, maar ook enkele Thaise staatsburgers. Het ongeluk vond plaats om 09.07 uur lokale tijd (01.07 uur Belgische tijd), bericht Yonhap. Een passagiersvliegtuig van de Zuid-Koreaanse lagekostenluchtvaartmaatschappij Jeju Air, een Boeing 737-8AS, raakte van de landingsbaan en botste tegen een muur op het vliegveld. Daarop ontplofte het vliegtuig en ging het in vlammen op. Het vliegtuig keerde terug uit de Thaise hoofdstad Bangkok. Het had 175 passagiers en zes bemanningsleden aan boord. “Een botsing met vogels in combinatie met ongunstige weersomstandigheden is vermoedelijk de oorzaak van het ongeval”, zei Lee Jeong-hyun, hoofd van de brandweer van Muan, op een persconferentie. De precieze oorzaak van de crash wordt onderzocht.

Op een video die werd uitgezonden door de lokale zender MBC is te zien hoe het vliegtuig – een Boeing 737-8AS die volgens de gespecialiseerde website Flightradar in 2009 in gebruik werd genomen – landt met rook uit de motoren. Het vliegtuig raakte een muur aan het einde van de landingsbaan en vloog onmiddellijk in brand. Op beelden die door Zuid-Koreaanse televisiezenders werden uitgezonden, zijn tal van voertuigen van hulpdiensten en tientallen brandweerlieden te zien die rond het wrak van het vliegtuig werken, en lichamen, gewikkeld in blauwe lijkwaden, op brancards wegdragen.

Dit is het eerste dodelijke ongeluk in de geschiedenis van Jeju Air, een van de grootste lagekostenluchtvaartmaatschappijen van Zuid-Korea, opgericht in 2005. “We bieden onze diepe verontschuldigingen aan aan iedereen die getroffen is door het incident op de luchthaven van Muan”, schreef de luchtvaartmaatschappij op haar website. De maatschappij betreurt het leed dat is veroorzaakt en zal er alles aan doen om het ongeluk op te lossen.

Waarnemend president Choi Sang-mok is omstreeks het middaguur lokale tijd aangekomen op de luchthaven. Hij heeft de opdracht gegeven alles in het werk te stellen voor de zoekacties. Hij heeft ook zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers en hen alle mogelijk hulp van de regering beloofd.