Zuid-Korea bouwt nieuwe kernreactoren om CO2-uitstoot te verlagen

Zuid-Korea is van plan nieuwe kernreactoren te bouwen en de levensduur van tien andere reactoren te verlengen om zo de uitstoot van CO2 van het land te helpen verlagen. Ook moet nucleaire energie de energievoorziening van Zuid-Korea veiligstellen.

De nieuwe reactoren moeten in 2030 klaar zijn. De in mei aangetreden president Yoon Suk-yeol is een uitgesproken voorstander van kernenergie. Hij stelt dat kernenergie samen met duurzame energiebronnen de beste manier is om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. De vorige regering wilde juist het gebruik van kernenergie afbouwen in de nasleep van de kernramp in het Japanse Fukushima in 2011. Het werk aan twee nieuwe reactoren zal nu worden hervat.

Het is de bedoeling dat in 2030 meer dan 30 procent van de stroomproductie in Zuid-Korea uit kernenergie komt. Daarnaast wil het land de strategische voorraden van olie en vloeibaar gemaakt aardgas (lng) vergroten om minder gevoelig te zijn voor prijsschommelingen.