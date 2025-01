Zuid-Afrika: ‘Rwandese president Kagame ziet noodzaak in van vredesbesprekingen met Congo’

De Rwandese president Paul Kagame ziet de noodzaak in van onderhandelingen over een staakt-het-vuren en vredesbesprekingen met de Democratische Republiek Congo. Dat schrijft de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa maandag in een post op X.

‘We zijn het eens over de dringende noodzaak van een staakt-het-vuren en de hervatting van vredesbesprekingen door alle partijen in het conflict’, postte Ramaphosa. Na dagen van hevige gevechten in Oost-Congo, trok de M23 rebellenmilitie maandag de strategisch belangrijke provinciehoofdstad Goma binnen. Goma, gelegen in een van de rijkste grondstofgebieden van Congo en grenzend aan Rwanda, is een miljoenenstad die fel wordt betwist, volgens de Verenigde Naties.

Dinsdagochtend was het nog onduidelijk wie Goma controleerde. Maandagavond laat beweerde het Congolese leger delen van de stad heroverd te hebben. Zowel de regering in Kinshasa als VN-experts beschuldigen Rwanda ervan M23 te steunen en eigen troepen in Oost-Congo te hebben. Maandag nog kwamen drie Zuid-Afrikaanse vredessoldaten om het leven in gevechten met M23-rebellen nabij de luchthaven van Goma. Daarnaast kwam nog een vierde Zuid-Afrikaanse soldaat om het leven in de buurt van Goma.

Vorige week kwamen negen Zuid-Afrikaanse soldaten om bij gevechten in de regio. Zuid-Afrika leidt er een regionale vredesmissie. De Keniaanse president William Ruto, momenteel voorzitter van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap (EAC), is van plan onverwijld een speciale top over de situatie in Oost-Congo te houden. Zowel Rwanda als Congo zijn lid van de EAC. Ruto heeft ook steun gezocht bij Frankrijk en de Verenigde Staten om de vijandelijkheden aan te pakken: President Emmanuel Macron en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio hebben naar verluidt hun steun betuigd aan regionale inspanningen om een einde te maken aan het conflict in Oost-Congo.