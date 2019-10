Mexicaanse soldaten hebben de zoon van de beruchte drugsbaron El Chapo niet gearresteerd. Tijdens de operatie om Ovidio Guzman Lopez aan te houden, was donderdag een hevig vuurgevecht losgebarsten, waarop werd beslist hem te laten gaan.

'De operatie was slecht voorbereid', verklaarde de Mexicaanse minister van Defensie Luis Crescencui Sandoval tijdens een persconferentie in Culiacan.

Over de arrestatie van El Chapo's zoon was grote verwarring ontstaan. In eerste instantie kwam het bericht dat hij was opgepakt in de chaos die was ontstaan na de ontsnapping van verschillende gevangenen uit de gevangenis van Culiacan, de hoofdstad van de deelstaat Sinalao.

Leden van zijn drugskartel bevrijden regelmatig gevangenen uit de instelling. Ovidio zou zijn aangetroffen in een huis van waaruit schoten op soldaten werden afgevuurd.

Enkele uren later ontkende een advocaat van El Chapo echter dat diens 28-jarige zoon werd gearresteerd. Verschillende groepen gewapende criminelen zouden het huis hebben omsingeld, waardoor de veiligheidsdiensten verplicht waren zich terug te trekken.

Vrijdag kwam dan de officiële bevestiging dat de aanhouding in het honderd was gelopen. 'Deze operatie was slecht voorbereid', zei de minister van Defensie, die benadrukte dat werd beslist Ovidio niet te arresteren. 'Onze mannen ter plaatse zijn overhaast tewerk gegaan, hebben het bevel om het huis te doorzoeken niet afgewacht en zijn beginnen schieten. Ze hebben geïmproviseerd, zonder de gevolgen van hun acties af te wegen'.

Tijdens dezelfde persconferentie onderstreepte staatssecretaris voor Veiligheid Alfonso Durazno dat 'de informatie die de veiligheidsdiensten in handen hadden, fout was'. Ze hadden het mandaat om het huis te betreden niet tijdig gekregen en kregen het bevel zich buiten de woning terug te trekken.

President Andres Manuel Lopez Obrador verklaarde dan weer dat de situatie erg moeilijk was geworden en dat er burgers gevaar liepen. 'De arrestatie van een crimineel mag niet meer waard zijn dan mensenlevens.'

"El Chapo" (Joaquin Guzman) zit in een Amerikaanse gevangenis, nadat hij in juli tot een levenslange gevangenisstraf werd veroordeeld in New York. Zijn zonen zijn belangrijke spelers in de machtsstrijd die ontstond na de arrestatie van hun vader.