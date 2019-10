Donderdag zijn in de Mexicaanse stad Culiacán hevige vuurgevechten uitgebroken tussen veiligheidsdiensten en misdadigers nadat Ovidio Guzmán, zoon van drugsbaas 'El Chapo' Guzmán, klaarblijkelijk werd opgepakt. Kort nadien zou hij echter vrijgelaten zijn uit overmacht tegenover talloze handlangers van Guzmán die de stad belegerden.

Donderdagnamiddag braken in verschillende wijken van de Mexicaanse stad Culiacán zware vuurgevechten uit klaarblijkelijk nadat Ovidio Guzmán werd opgepakt, zoon van drugsbaas Joaquín 'El Chapo' Guzmán, die eerder dit jaar in de Verenigde Staten tot levenslang veroordeeld werd voor drugshandel. Dat bevestigden Mexicaanse regeringsbronnen aan persagentschap Reuters.

Later op de avond, na een onduidelijk videocommuniqué en tegenstrijdige berichten, verklaarde de Mexicaanse minister van Binnenlandse Veiligheid Alfonso Durazo echter aan verschillende media dat Guzmán vrijgelaten werd uit overmacht tegenover talloze handlangers van Guzmán die de stad tot een oorlogszone omvormden. Dat om verder bloedvergieten te voorkomen, klonk het.

Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de precieze toedracht van de gebeurtenissen in Culiacán. Vast staat dat op verschillende plekken in de stad ernstige vuurgevechten uitbraken tussen medestanders van Guzmán en Mexicaanse veiligheidsdiensten. Op sociale media circuleerden video's van misdadigers bewapend met mitrailleurs van groot kaliber en vluchtende burgers.

Op invalswegen werden voertuigen in brand gestoken en blokkades opgeworpen. Ook een tankstation werd in lichterlaaie gezet. De luchthaven van Culiacán ging dicht en ook de lokale overheid raadde bewoners aan binnen te blijven. 'Beelden van een land in oorlog', tweette een journaliste:

In de straten van de Mexicaanse stad Culiacan circuleerden zwaarbewapende misdadigers nadat een misdaadbaas werd opgepakt.

Tijdens de chaos in de stad, die verschillende uren aanhield, ontsnapten volgens de lokale overheid ook 20 gevangen uit een lokale strafinrichting. Het is niet duidelijk op welke manier ze wisten de benen te nemen. Op onderstaande beelden is te zien hoe de ontsnapte gevangen voorbijrijdende voertuigen staande houden.

Volgens de regering, bij monde van minister Alfonso Durazo, werd een 30-koppig detachement van veiligheidskorps Guardia Nacional aangevallen tijdens een routinepatrouille in een wijk van Culiacán. In een huis werd daarop Ovidio Guzmán aangetroffen.

Meteen daarna werden de troepen omsingeld door een gewapende 'overmacht', aldus minister van Binnenlandse Veiligheid Alfonso Durazo in een dubbelzinnig videocommuniqué. Tegenover Mexicaanse media zou Durazo achteraf verklaard hebben dat Guzmán noodgedwongen werd vrijgelaten.

Het nieuws vanuit Culiacán komt er nadat op maandag veertien politieagenten omkwamen nadat ze door een gewapende groep in een hinderlaag gelokt werden in de deelstaat Michoacán. Op dinsdag kwamen in de zuidelijke deelstaat Guerrero vijftien mensen om bij een schietpartij tussen gewapende burgers en het leger. Het moordcijfer in Mexico blijft ondertussen records breken.