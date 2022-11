Zeventiger geëxecuteerd in VS voor dubbele moord veertig jaar geleden

Een zeventiger is woensdagochtend in de Amerikaanse staat Arizona geëxecuteerd, bijna veertig jaar zijn veroordeling voor dubbele moord. Later op de dag vindt er nog een executie plaats in Texas.

De 76-jarige Murray Hooper heeft een dodelijke injectie gekregen in de penitentiaire inrichting van Florence, maakte openbaar aanklager Mark Brnovich in een verklaring bekend. Voor “de meest verachtelijke misdaden (…) mogen we de slachtoffers nooit vergeten of gerechtigheid opgeven”, zei hij.

In 1980 braken Murray Hooper en twee medeplichtigen op oudejaarsavond in om een huis te beroven. Ze bonden de drie bewoners vast en schoten hen in het hoofd. Een man en zijn schoonmoeder kwamen om, zijn vrouw overleefde de aanval en identificeerde later de drie aanvallers. Zij werden alle drie ter dood veroordeeld in 1983, maar de andere twee stierven in de gevangenis voordat ze werden geëxecuteerd. Hooper heeft altijd zijn onschuld volgehouden.

Nog in de VS zal in de staat Texas de 55-jarige Stephen Barbee een dodelijke injectie toegediend krijgen. Hij werd in 2006 ter dood veroordeeld voor de moord op zijn ex-vriendin, die toen zwanger was, en haar 7-jarige zoon. Hij had aanvankelijk de misdaad toegegeven, maar trok zijn verklaring al snel in en zei dat hij door de politie tot een valse bekentenis was gedwongen. Zijn advocaten dienden dinsdag een laatste beroep in bij het Amerikaanse Hooggerechtshof. Zij beschuldigen de plaatselijke gevangenisautoriteiten ervan geen duidelijk beleid te hebben over de religieuze rechten van gevangenen in de dodenkamer. Het Hooggerechtshof zal naar verwachting later woensdagavond lokale tijd uitspraak doen.

De conservatieve meerderheid heeft weinig begrip voor de argumenten van terdoodveroordeelden, behalve soms in religieuze zaken. Als het hof Texas gelijk geeft, wordt Stephen Barbee de vijftiende veroordeelde die dit jaar in de VS wordt geëxecuteerd. In de Verenigde Staten is het niet ongewoon dat er tientallen jaren verstrijken tussen een doodvonnis en de uitvoering ervan, omdat er zoveel rechtsmiddelen beschikbaar zijn nadat het vonnis is uitgesproken. Volgens het Death Penalty Information Center (DPIC) was eind 2020 bijna een kwart van de terdoodveroordeelden in de Verenigde Staten ouder dan 60 jaar.