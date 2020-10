Bij bombardementen op de Azerbeidzjaanse stad Gandja zijn in de nacht van zaterdag op zondag zeven mensen om het leven gekomen. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Azerbeidzjan, dat spreekt van Armeense bombardementen. De Armeense separatisten ontkennen dat ze de stad hebben aangevallen.

Bij de bombardementen raakten volgens het ministerie ook 33 mensen gewond. Er werden foto's op Twitter geplaatst, die moeten aantonen welke vernielingen er werden aangericht. Het ministerie van Defensie van Nagorno-Karabach ontkent de stad onder vuur te hebben genomen. 'Een absolute leugen', luidt de reactie. Het ministerie beschuldigt Azerbeidzjan er dan weer van verschillende bevolkte gebieden te hebben aangevallen, waaronder ook Stepanakert, de hoofdstad van de regio Nagorno-Karabach.

Staakt het vuren

De nieuwe bombardementen kwamen er ondanks een staakt-het-vuren tussen Armenië en Azerbeidzjan, dat zaterdag op het middaguur moest ingaan. Maar kort nadat het onder Russische bemiddeling tot stand gekomen bestand van kracht ging, beschuldigden beide partijen elkaar alweer van nieuw geweld.

Sinds het losbarsten van de gevechten tussen Azerbeidzjaanse en Armeense troepen eind september zijn al honderden mensen om het leven gekomen. De buurlanden leven in onmin over Nagorno-Karabach, een regio die officieel bij Azerbeidzjan hoort, maar die zich in de jaren negentig afscheurde. De gevechten van de voorbije twee weken zijn de hevigste sinds de wapenstilstand van 1994.

