Rusland heeft Armenië en Azerbeidzjan opgeroepen om het staakt-het-vuren rondom de betwiste regio Nagorno-Karabach te respecteren. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou zaterdagavond meegedeeld. Zaterdag op het middaguur ging het bestand in, maar dat heeft het strijdgewoel niet gestopt.

Volgens Moskou heeft buitenlandminister Sergej Lavrov in telefoongesprekken met zijn Armeense en Azerbeidzjaanse ambtgenoten beklemtoond dat het essentieel is dat wordt vastgehouden aan het staakt-het-vuren waarmee beide partijen onder Russische bemiddeling hadden ingestemd.

Volgens een Armeense legerwoordvoerder kwamen er zaterdag provocaties uit het Azerbeidzjaanse kamp. Het staakt-het-vuren werd echter grotendeels gerespecteerd, verluidde in Jerevan. In Azerbeidzjan sprak men zaterdagavond van grote schendingen van het bestand door Armenië.

Sinds het losbarsten van de gevechten tussen Azerbeidzjaanse en Armeense troepen eind september zijn al honderden mensen om het leven gekomen. De buurlanden leven in onmin over Nagorno-Karabach, een regio die officieel bij Azerbeidzjan hoort, maar zich in de jaren negentig afscheurde. De gevechten van de voorbije twee weken zijn de hevigste sinds de wapenstilstand van 1994.

