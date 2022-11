Zes landen gaven 750.000 dollar uit in Trump Hotel

In de loop van Donald Trumps eerste jaren in het Witte Huis, 2017 en 2018, hebben zes landen samen meer dan 750.000 dollar uitgegeven in het Trump International Hotel in Washington.

Dat blijkt uit documenten van de controlecommissie van het Huis van Afgevaardigden, waarover The New York Times bericht.

De regeringen van Maleisië, Saudi-Arabië, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Turkije en China besteedden de grote sommen, en gaven soms 10.000 dollar uit voor een nacht in een hotelsuite.

De buitenlandse delegaties lieten het geld rollen, blijkt uit de documenten die de Times citeert. De premier van Maleisië huurde voor 1500 dollar een trainer in. De Saudi’s boekten meerdere suites voor 10.500 dollar per nacht elk. De Qatari’s besteedden in 2018 in de aanloop naar een ontmoeting met president Trump 300.000 dollar in zijn hotel.

Breaking News: Six nations spent big at Donald Trump’s Washington hotel while seeking political influence, according to documents turned over to Congress. https://t.co/5NkZKfyILA — The New York Times (@nytimes) November 14, 2022

In totaal, aldus de controlecommissie, hebben buitenlandse regeringen tussen 2017 en 2020 voor 3,75 miljoen dollar in het hotel uitgegeven. Deze regeringen waren in onderhandelingen met de regering Trump gewikkeld en zochten – volgens de Democraten in het Huis – extra voordeel door in een Trump Hotel massa’s geld te besteden.

Niet alleen de regeringsleden logeerden trouwens in het hotel, ook (Amerikaanse) lobbyisten die de belangen van de buitenlandse regeringen wilden behartigen. Hun uitgaven komen bovenop de geciteerde bedragen.

’50 dollar per nacht’, of 1185…

Volgens Eric Trump, zoon van, en tijdens het presidentschap verantwoordelijk voor de Trump Hotels, werd de winst die de Trumps door deze verblijven incasseerden, gecompenseerd door ‘een vrijwillige betaling’ aan de schatkist.

Vorige maand werd onthuld dat de geheime dienst die de president en zijn familie moest beschermen soms vier tot vijf keer meer betaalde voor een kamer in een Trump Hotel dan haar reglement als maximum voorschrijft. In totaal had de dienst 1,4 miljoen dollar betaald, en tot 1185 dollar per kamer per nacht. Eerder had Eric verklaard dat de geheime dienst tegen kostprijs in de hotels logeerde, voor ’50 dollar of zo’ per kamer per nacht.

Het Trump International Hotel in Washington, het voormalig postgebouw van de stad, is eerder dit jaar verkocht voor 375 miljoen dollar, wat de Trumpfamilie volgens de financiële pers een winst heeft opgeleverd van 100 miljoen dollar.