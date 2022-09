Zes doden bij protesten na dood van Iraanse jonge vrouw

Bij protesten naar aanleiding van de dood van een 22-jarige Iraanse vrouw zijn in Iran zes doden gevallen. Dat blijkt woensdag uit een nieuwe balans van het Iraanse staatspersbureau Fars.

In Teheran en elders in Iran kwamen maandag betogers op straat. In Iraans Koerdistan, waar de jonge vrouw vandaan kwam, waren de protesten het grootst. De gouverneur van Koerdistan, Ismail Zarei Koosha, sprak dinsdag van drie ‘verdachte’ doden en een ‘complot van de vijand’. Hij zei verder dat een van de slachtoffers was gedood door een wapen dat niet door de Iraanse veiligheidstroepen wordt gebruikt.

In de centrale provincie Kermanshah was er woensdag sprake van nieuwe protesten en daarbij zouden nog eens drie doden gevallen zijn. Lokale autoriteiten spreken dat echter tegen. Volgens hen vielen die slachtoffers onder andere omstandigheden. De 22-jarige Mahsa Amini overleed vrijdag in een ziekenhuis nadat ze drie dagen in coma had gelegen. Ze was op 13 september opgepakt door de zedenpolitie tijdens een bezoek aan hoofdstad Teheran.

Volgens de Iraanse autoriteiten stierf ze een natuurlijke dood, maar daar zijn de actievoerders minder zeker van. De Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Mensenrechten toonde zich eerder op dinsdag in een persbericht ongerust over Amani’s dood in gevangenschap, en de ‘gewelddadige reactie van de veiligheidsdiensten op de betogingen die volgden op de dood’. De politie zette bij de repressie niet alleen matrakken en traangas in, maar schoot, volgens de Hoge Commissaris, ook met scherp.