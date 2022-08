Zelensky wil directe lijn met China openen om oorlog in Oekraïne te stoppen

Oekraïne broedt op een kans om ‘directe gesprekken’ aan te knopen met de Chinese leider Xi Jinping om de oorlog in eigen land te stoppen. Dat bericht de China Morning Post op donderdag. De krant beroept zich op een exclusief interview met de Oekraïense president.

Zelensky zou China aangespoord hebben om diens politieke en economische invloed over Rusland aan te wenden, om zo een einde te maken aan de gevechten. ‘Het is een zeer machtige staat, en een slagkrachtige economie. Bovendien is China een permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Dus uiteraard kan China Rusland beïnvloeden’, haalt de Chinese krant de Oekraïense president aan.

Zelensky is het idee van een directe lijn met China genegen. Of China even bereidwillig met Zelensky wil spreken, is niet duidelijk. ‘Sinds het begin van de grootschalige agressie op 24 februari hebben we aangedrongen op een meeting. Dat gesprek heeft nog steeds niet plaatsgevonden, hoewel ik denk dat het zeer nuttig zou kunnen zijn’, aldus nog Zelensky.

In het interview stelt Zelensky nog dat hij hoopt dat de banden tussen Oekraïne en China aangehaald kunnen worden. China stelde zich tot nu toe terughoudend op betreffende de oorlog in Oekraïne, waarschijnlijk in een poging om het regime in het Kremlin, een belangrijke handelspartner, niet voor het hoofd te stoten.

Veiligheidsraad

In het interview drukte Zelensky zijn wens uit dat China haar positie als permanent lid in de Veiligheidsraad gebruikt om andere landen te ‘laten zien’ dat ze moeten voldoen aan alle geldende internationale normen. ‘Waarom zouden we in de eerste plaats een Veiligheidsraad hebben, als één land, of verschillende, zomaar de internationale regels kunnen schenden?’, klonk het.

Daarnaast herhaalde de Oekraïense president zijn vrees over de langetermijnseffecten van de oorlog. Zelensky ziet in de eerste plaats de voedselveiligheid in het gedrang komen, maar haalde ook de groeiende energiecrisis aan.