Zeker 7 agenten gedood bij aanslag in Irak

Bij een aanslag op de Iraakse politie zijn zondag zeker zeven agenten gedood en twee andere gewond geraakt. Volgens de politie werd één aanvaller gedood.

De aanslag vond plaats in Shalal-al-Matar, vlakbij de historische en olierijke stad Kirkoek op zo’n 300 kilometer van de hoofdstad Bagdad.

Eerst was er een explosie, waarna het voertuig nog onder vuur werd genomen. Volgens de politie werd één aanvaller gedood. Naar anderen wordt nog gezocht.

Islamitische Staat

De aanslag is nog niet opgeëist, maar wordt toegeschreven aan terreurgroep Islamitische Staat (IS).

Woensdag al kwamen drie soldaten om het leven bij een bomaanslag nabij Bagdad. IS heeft die aanslag opgeëist.

Islamitische Staat had in de zomer van 2014 grote gebieden in het noorden van Irak onder haar controle gebracht en het kalifaat uitgeroepen, waartoe ook regio’s van buurland Syrië behoorden.

In maart 2019 volgde de militaire overwinning op IS, maar de terreurmilitie blijft in Irak en Syrië actief en pleegt op regelmatige tijdstippen aanslagen.